漫画トリオで一世を風靡（ふうび）した青芝フック（87）、コミックマジックの第一人者であるゼンジー北京（86）、上方落語の最古参、桂福團治（85）、漫才コンビ若井ぼん・はやとの若井ぼん（81）らが11日、大阪市のエルセラーンホールで「令和八年関西演芸協会まつり」に出演した。大阪文化の担い手である上方の演芸家で構成する関西演芸協会が行う同公演には曲芸、手品、落語、漫談、音頭、歌謡、漫才など総勢85人が出演した。