個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 何社くらいの証券会社と取引きされていますか？「桐谷さんはいくつ証券口座をお持ちでしょうか。また、おすすめのツールはありますか？」（匿名希望さん）A. 「私は5社で口座を持っています」（桐谷さん）昔からの付き合いもあって、複数の証券会