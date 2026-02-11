今週は、県内各地で小正月行事や冬まつりが行われます。11日は大仙市で、全国でも珍しい「川を渡るぼんでん」が行われ、参加者が地域の安寧や五穀豊穣を祈願しました。大仙市大曲の花館地区では毎年2月11日、伊豆山神社の梵天奉納祭が行われます。それぞれの町内のぼんでんを担いだ参加者が、厄年や還暦を迎えた人の家などをまわって、地域の安寧それに五穀豊穣などを祈願します。まかれた菓子を取りに行くのは楽しみのひとつ。朝