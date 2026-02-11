TVアニメ『【推しの子】』と「CONVERSE」によるコラボレーションシューズが、2月13日（金）から、全国の「ABCマート」および公式オンラインストア限定で発売される。【写真】有馬かなやMEMちょのモデルも！コラボシューズ全4型■一部店舗では購入特典も今回初のコラボレーションとして登場するのは、B小町メンバー（ルビー、有馬かな、MEMちょ）と苺プロダクションのスタッフをイメージした全4型の限定シューズ。B小町モデ