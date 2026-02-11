春季キャンプで山崎武司氏と山本昌氏が臨時コーチに昨季、あと1歩のところでリーグ優勝を逃した日本ハムは、春季キャンプで連日、レジェンドに臨時コーチをお願いしている。10日は山崎武司氏、11日は山本昌氏が指導。SNSでは「臨時コーチが豪華すぎ」「山本昌様に託します」といったコメントが寄せられた。新庄監督4年目だった昨季はシーズン序盤は首位を独走。一方で、中盤にソフトバンクに追い上げられ、2年連続の2位に終わ