◆ソフトバンク春季キャンプ（11日、宮崎）ソフトバンクの中村稔弥投手（29）が、実戦形式の打撃練習「ライブBP」に移籍後初めて登板し、打者6人に対して無安打3三振1四球と結果を残した。「しっかり出力を上げることを意識し、打者と対戦できた」と手応えを口にした。オフにロッテから現役ドラフトで移籍した左腕は昨季ソフトバンク戦で3試合に登板し、1被弾を含む計3失点で防御率4・50。パ・リーグ5球団の中で最も打たれ「