2月8日の衆院選で惨敗した中道改革連合、立憲民主党の参院議員や地方議員も新党に合流するか意見が分かれています。11日に開かれた立憲民主党愛知県連の会合には、立憲を離党して中道に合流した衆院選の候補者らと、立憲に残っている参院議員と地方議員が参加しました。中道への合流を巡り、地方議員から賛否両方の意見が出されたということですが、新たな県連の代表となった斎藤嘉隆参院議員は、公明党との協力関係の継続に