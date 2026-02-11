野球日本代表・侍ジャパンは11日、サポートメンバーの変更を発表。ロッテ・西川史礁選手に代わり、同じくロッテの山本大斗選手が選出となりました。ロッテは同日、西川選手が「右前腕屈筋損傷」と診断されたことを発表。代わって選出となった山本選手は、名古屋でのサポートをつとめることになりました。侍ジャパンは2月27日(金)、28日(土)に「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026名古屋」として中日と対戦。山本選手らサポートメンバ