災害時の避難所で役立てられる最新のグッズを紹介する体験型の防災イベントが11日、大分市で開かれました。 【写真を見る】最新防災グッズや避難所のリアルを紹介防災・避難所EXPO2026開催大分 このイベントは、県民の防災意識の向上を目的に大分大学が毎年開催しています。 11日は自治体や企業など35団体が出展。会場には災害時に活用されるテントの避難所が設置されました。短時間で組み立てられる折り畳み式簡易ベッドや