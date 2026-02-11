ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、男子のショートプログラム（ＳＰ）が行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ）が２位につけた。首位は世界選手権２連覇中のイリア・マリニン（米）で、３位は１０２・５５点のアダム・シャオイムファ（仏）。佐藤駿（エームサービス）は９位、三浦佳生（オリエンタルバイオ）は２２位だった。原点の「楽しむ」強みに…「技術求め過ぎた」昨季を反省先に滑った世界王者マリニンが全ての