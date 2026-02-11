石川県が運営する浄水場で油の混入が確認され、県内13市町への水の供給が一時停止した事故。10日は断水への懸念から金沢市で臨時の給水所が設営される事態となりましたが、石川県は11日朝から本格的な原因究明を進めています。河合 紗花 記者：「こちらには仮設の水槽が設置されていて、飲料水をくむことができるようになっています」金沢市は、一部地域で断水の恐れがあるとし、10日午後11時から市内2か所の小学校に給水所を設け