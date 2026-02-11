ことしの豊漁と海の安全を願う「大漁祈願祭」が11日、石川県小松市の安宅住吉神社で行われました。小松市の安宅住吉神社で行われた「大漁祈願祭」。「起舟祭」とも呼ばれ、漁師たちの仕事始めの儀式となる旧正月の大切な行事です。11日は、地元の漁協関係者らが鯛やブリを奉納し、拝殿には曳船保存会による木遣りが響き渡りました。参加した漁師は：「例年取れていた魚がいなくなったのは事実です。新たに漁師になりたいって方が何