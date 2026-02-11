金沢市が避難所に導入した「自動解除キーボックス」。住民らが集まり使い方などを学ぶ研修会が行われました。10日、避難所となる小学校に集まった住民たちが確認していたのは、金沢市が1月から導入した「自動解除キーボックス」。震度5弱以上の揺れで自動で開き、カギの管理者の到着を待たずに、誰でも鍵を取り出すことができる装置です。 この日は、このボックスの使い方を学ぶ住民向けの研修会が開かれました。鞍