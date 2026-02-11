Ｊ１清水は１１日、１４日に行われるホーム開幕戦・京都戦に向けて三保グラウンドで調整を行った。８日のアウェーでの名古屋との開幕戦は敗れたが、大卒ルーキーのＤＦ日高華杜（ひだか・はると、２２）は自身のプロデビュー戦の経験を糧に、初勝利への思いを強くしている。法大から加入した日高は、名古屋戦で右サイドバックとして先発し、後半２３分までプレー。スタメン入りを知らされたのは前日の７日で、けがで出遅れてい