「京都アニメーション放火殺人事件」の遺族が講演岡山市 36人の命が奪われた「京都アニメーション放火殺人事件」の遺族が11日、岡山市で講演し、今の思いと未来への願いを語りました。 （犠牲になった美希子さんの母／渡邊達子さん）「諦めがつくことはないので、しょうがないとは言えるようになりましたが、諦めはつかないものだなって思ってます」 被害者サポートセンターおかやまと岡