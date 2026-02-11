◇練習試合楽天3ー3日本ハム（2026年2月11日名護）楽天の内星龍投手（23）が2番手で2回を投げ、1安打無失点。直球の平均は約147キロで、昨年の同時期を2キロほど上回っており、「思っていたよりも真っすぐの質が良かった。最後もスライダーで三振を取れたので良かった」と上々の初実戦を振り返った。昨オフの契約更改交渉後の会見で、開幕投手を目指すことを公言。「結果だけじゃない部分もあると思うけど、今やっている