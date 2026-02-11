勝浦町で長年親しまれる老舗料理店に2026年、新たなメニューが登場しました。そのメニューとはなんと、「熊鍋定食」。ツキノワグマは一体どんな味なのか、菅原記者が取材してきました。 （菅原記者）「勝浦川が近いとあって、夏は天然の鮎冬はイノシシや鴨の肉、そして季節を問わず提供される鹿肉」「ここは、県内外にその名を知られた阿波地美獲あおきです」「イノシシの牡丹鍋鹿肉の紅葉鍋もいいけど、きょうみ