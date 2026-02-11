元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さん（29）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫でバレーボール男子日本代表の西田有志（26＝大阪ブルテオン）の誕生日ショットを公開した。1月30日に26歳の誕生日を迎えた西田。古賀さんは「happybirthday」と祝福し、カチューシャをつけた西田が誕生日ケーキを手に満面の笑みを浮かべる写真を公開。ケーキの上には「ゆうパパお誕生日おめでとう」のプレートが乗っており、「26歳