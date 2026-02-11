「第１０回兵庫ウインターカップ」（１１日、姫路）３番人気で地元のペースセッティングが、後方から直線で一気に抜け出して重賞初制覇を果たした。２着は同じく地元で２番人気のオマツリオトコが大外を伸びて続き、３着には浦和のオメガレインボーが内ラチ沿いを伸びて入った。昨年６月にＪＲＡオープンクラスから兵庫へ転入したペースセッティングが、６戦目で重賞初勝利を挙げた。「休養中に放牧先の坂路施設で乗り込んだ