ICExが、ニューシングル「Our Story」と「Give Me!」の2曲を2月14日に配信リリース。また、あわせて配信ジャケットと新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【画像あり】ICEx、ユニット曲「Our Story」＆「Give Me!」のジャケット写真） 今作はユニットに分かれてのリリースとなっており、志賀李玖、中村旺太郎、阿久根温世、千田波空斗によるユニットからは「Our Story」を、筒井俊旭、