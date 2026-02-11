1月30日、LINE CUBE SHIBUYAにて、NOAが全国ホールツアー『NOA HALL TOUR 2026 "REFLECTiON"』の東京公演1日目を開催した。 （関連：【写真】NOAライブの様子） NOAは昨年9月のインタビューで、1月10日の大阪公演から始まったこのツアーについて「6周年目の新しいNOAをお見せしたいです。2026年からは新たな章の始まり。新しいスタートをお見せできるライブにするつもり」と語っていた（※1）