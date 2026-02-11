FC東京が11日にクラブ公式X(@fctokyoofficial)を更新し、俳優の神尾楓珠さんに祝福のメッセージを送った。FC東京サポーターの神尾さんは同日、欅坂46(現櫻坂46)の元メンバーで俳優の平手友梨奈さんと結婚したことをSNSで報告。「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと