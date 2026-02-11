女優の工藤成珠さんが8日に自身のX(@nrkd____)を更新し、ファジアーノ岡山に所属する弟のDF工藤孝太に驚きを示した。岡山は同日に敵地で行われたJ1百年構想リーグWEST第1節でアビスパ福岡と対戦。1-1で後半が終了し、惜しくもPK5-6で敗れた。この試合で工藤孝太はチームカラーを思わせる赤い髪で登場。背番号2を着け、3バックの左で先発フル出場した。工藤成珠さんはXで「赤髪の2!! 見慣れない笑笑」と、弟のイメチェンに反