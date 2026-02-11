山形県上山市では五穀豊穣などを願う民俗行事「加勢鳥」が行われ、今年も街が熱気に包まれました。 【写真を見る】奇習・加勢鳥「カッカッカーのカッカッカー！」民俗行事が運ぶ笑顔（山形・上山市） 加勢鳥は４００年以上の歴史を持つ民俗行事で毎年小正月にあわせ行われています。 「加勢鳥」は神の化身とされ、踊り手たちはワラで編まれたケンダイと呼ばれるミノをかぶり演舞を繰り返します。今年は県内外から集