これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越にナダレ注意報が発表されているところがあります。 雨によって雪どけが進むため、積雪の多い地域ではナダレや屋根からの落雪に注意ください。 ◆2月12日(木)の天気 雲が多く、スッキリしない天気でしょう。 下越や佐渡では、午後になると次第に雨や雪が降り出す見込みです。 降水確率は30%前後のところが多くなっています。