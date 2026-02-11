2月14日のバレンタインデーを前に、広島市内のデパートはチョコレートを買い求める客でにぎわっています。■庭田杏珠 記者「まもなくバレンタインデーです。きょうは祝日ということもあって売り場はたくさんの人でにぎわっています」そごう広島店のバレンタイン特設会場は開店直後から、この行列。普段は広島で買えないチョコレートなどを目当てに多くの人が訪れています。■客「関西で買ったことが