◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム(大会5日目/現地10日)フィギュアスケート男子シングルショートプログラム(SP)で佐藤駿選手が9位につけ、演技後に自身の滑りを振り返りました。この日は冒頭の4回転ルッツを完璧に決めるも、続く連続ジャンプでは最初の4回転トウループで着氷が乱れ、後半が2回転トウループに。それでも最後のトリプルアクセル（3回転半）を成功させ、滑