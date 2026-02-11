フリーアナウンサーの神田愛花（45）が11日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。NHK時代に学習したことを明かす場面があった。この日は「第6回常識王決定戦」が行われ、神田はフリーアナウンサー軍団のリーダーとして参戦。漢字の正しい書き順を競うゲームになると、フリーアナウンサー軍団の中川安奈は「帰国子女なので漢字はちょっと自信ないんですけれども、そのために漢字ドリルをやってきま