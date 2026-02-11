大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくは11日（水）、令和6年能登半島地震の復興支援としてチャリティーオークションを開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 第1弾では『昭和レトロシリーズ』のパネルを出品。『昭和レトロシリーズ』は2025年11月29日（土）と30日（日）に開催されたSVリーグ女子第8節 アランマーレ山形戦で