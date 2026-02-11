西武の高橋光成投手（29）が11日、南郷キャンプでは初となるライブBP（実戦形式の打撃練習）に臨み、打者2人に対して41球を投げて、5球で空振りを奪うなど順調な仕上がりを見せた。「滑り出しは順調ですね、割とストライクが入ったので良かった」と手応えを口にした。対戦した村田怜音内野手（24）の第3打席では空振りが3つ。修得中だという新球種も織り交ぜたといい「（変化球も）良かったと思います」と振り返った。