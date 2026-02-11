児童福祉支援の活動に取り組む大分県別府市の立命館アジア太平洋大学の学生団体が、11日から期間限定のカフェをオープンしました。 【写真を見る】児童養護施設で支援活動する留学生らが運営湯のまちに「期間限定カフェ」オープン大分 湯けむりが立ち上る別府市鉄輪いでゆ坂。湯治宿の一角を間借りしてオープンしたのが「テディベアくんのちいさなカフェ」です。運営するのは、学生団体「ライフライン」。