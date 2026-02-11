将棋の藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が11日、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で第19回朝日杯将棋オープン戦決勝に臨み、伊藤匠2冠（23）に94手で勝利した。羽生善治九段に並ぶ歴代最多タイ、3年ぶり5回目の優勝を飾った。「朝日杯は初めて優勝できた棋戦。ここ何年か秒読みでミスすることが続いていた。この経験を糧に成長していけたら」藤井の初優勝は2018年2月。当時プロ2年目の中学生で、準々決勝で当時名人の