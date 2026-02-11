赤沢経産大臣が１１日、日米の関税協議で合意した対米投資をめぐる協議を行うため、アメリカに向け出発した。赤沢大臣は自身のＸで「いってきま〜す（＾＾）」と記し、「マイル貯めていいよーいってらっしゃーい」というフォロワーの投稿を引用する形で、「ただし、大臣、副大臣、大臣政務官の出張ではマイレージは１マイルも貯まりません。そういうルールになってますので念のため！」と記した。今回の投稿には「往復した分