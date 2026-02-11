2月10日、人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」（以下ミセス）の公式サイトが、3月30日スタートのNHK連続テレビ小説『風、薫る』のテーマ曲『風と町』を担当することを発表した。「昨年の『日本レコード大賞』で、バンド史上初の3連覇、『NHK紅白歌合戦』では大トリを務め、2026年に入っても人気アニメ『葬送のフリーレン』（日本テレビ系）の主題歌を担当するなど、勢いの衰えないミセスですが、ついに朝ドラの主題歌に決まりました