ICExが、2月14日に配信シングル「Our Story」と「Give Me!」2曲のリリースを発表した。あわせて、新ビジュアルと配信ジャケット写真も公開した。今作はユニットに分かれてのリリースとなっており、志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗によるユニットからは「Our Story」を、筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介によるユニットからは「Give Me!」をそれぞれ発表。年上ユニットによる「Our Story」は、“大切”な存在