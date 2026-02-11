indigo la Endが、川谷絵音がSony Music Labels内に設立した新レーベル「Daphnis records」より第1弾シングルとして「カグラ」を配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVが2月13日20時に公開されることも発表された。本楽曲は、indigo la Endがインディーズ時代によく作っていたプログレッシブなロックを今の形に昇華して出来た楽曲になっているという。楽曲制作のきっかけとしては、川谷絵音が大好きだった某漫画をまだアニメ化し