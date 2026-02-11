【モデルプレス＝2026/02/11】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。【写真】辻ちゃん長女「着こなせるのすごい」変形スカート姿◆希空、変形スカート姿披露ミニスカートとロングスカートをアシンメトリーに組み合わせたユニークなデザインのボトムスから美しい脚をのぞかせた