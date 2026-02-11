HYが、現在配信中の新曲「Swing Swing Heart」のMVを公開した。今作は、Hey! Say! JUMP伊野尾慧と松本穂香がW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』の挿入歌で、新里英之（Vo, G）がドラマのために書き下ろした楽曲。優しく包み込むようなメロディーや心にそっと寄り添ってくれる歌詞が魅力的で、新里は「恋をして近づいては離れていく中で気づいていく自分の思い、揺れ動く心を歌にしました」とコメントしており、バレンタインに向