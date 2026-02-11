プロボクシングＩＢＦ世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦（１５日、大阪・住吉スポーツセンター）で、元ＩＢＦバンタム級王者の西田凌佑＝六島、同級８位＝と対戦するブライアン・メルカド＝メキシコ、同級４位＝が１１日、大阪市内で取材に応じた。通算３２勝２６ＫＯ（１敗）の強打者は「かなり調子はいい。メキシコ市でしっかりトレーニングしてきた」と、仕上がりに自信。サウスポー対策も万全で「西田選手はスピードがあ