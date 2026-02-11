無難なヘアスタイルに飽きてきたなら、トレンド感のあるウルフスタイルを取り入れてみて。上品さと軽やかさを両立させた「きちんと見えウルフ」なら、40・50代の大人女性にも馴染みそうです。今回は、大人の魅力を引き立ててくれそうな「きちんと見えウルフ」をピックアップします。 動きをプラスしたプチウルフ 毛先に動きをプラスした遊び心のあるウルフボブ。レイヤーを入れすぎず、まとまりやすく仕上げています