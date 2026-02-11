メ～テレ（名古屋テレビ） 2月11日午後5時36分ごろ、静岡県西部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 岐阜県、愛知県内で震度1の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは静岡県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード(M)は3.5と推定されます。 愛知県 【震度1】 新城市 豊根村 岐阜県 【震度1】 恵那市 提供：ウ