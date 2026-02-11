広島のドラフト６位・西川篤夢内野手（神村学園高伊賀）が、１４日から始まる沖縄２次キャンプに同行することが１１日、決まった。唯一の高卒ルーキーで２軍キャンプスタートだったが、８日に１軍合流。当初は体験参加の意味合いが強かったが、紅白戦２試合で４打数２安打と結果を残した。練習時の１軍選手と遜色のない動きも評価されたサプライズ昇格。１８歳は「呼んでいただいたからには結果で応えないと」と意気込んだ。