北九州市の小倉城で11日、累計の来場者が1000万人となりました。 ■北九州市・武内市長「1000万人目として認定いたします。」記念すべき来場者となったのは、地元に住む末田さん一家です。 ■進行役「どういう目的で小倉城に来ましたか。」■末田啓太さん（31）「散歩で。」 インバウンド客にも人気の小倉城を「日本一おもしろき城」にと目標を掲げる北九州市。昨年度は過去最高のおよそ30万人が来場し、今年度はこ