長崎でも指揮を執ったファビオ・カリーレ氏の新天地はサウジアラビアかかつてV・ファーレン長崎で指揮を執ったファビオ・カリーレ氏が、中東での新たな挑戦に近づいている。昨年12月にブラジルのゴイアスECを解任されて以来、フリーとなっていた52歳の指揮官について、ブラジルメディア「Mais Goias」は「新しいクラブとの合意に向けて交渉を進めている」と報じ、サウジアラビア1部ダマクFCへの就任が間近に迫っていると伝えてい