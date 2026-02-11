大阪城で、2026年も「名探偵コナン大阪城本陣SPECIAL SHOP」の開店が決定。最新の劇場版公開時期に合わせ、2026年3月6日(金)〜8月31日(月)の期間限定でMIRAIZA大阪城1Fの大阪城本陣にて開催されます。 大阪城本陣「名探偵コナン大阪城本陣SPECIAL SHOP」  販売期間：2026年3月6日(金)〜8月31日(月)実施店舗：MIRAIZA大阪城1F 大阪城本陣営業時間：9:00〜17:30(フードコーナーは9:30〜17:30)休業日：期間中なし&#160