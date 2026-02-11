アメリカの人気テレビキャスターの母親が行方不明となっている事件。当局が事情を知っているとみられる人物を拘束したと報じられましたが、その後、釈放されたとも伝えられていて情報が錯そうしています。玄関にゆっくりと近づく覆面姿の人物。腰に銃のようなものがみえます。別の映像には、カメラを何かで覆い隠すような場面も。1日から行方不明となっているアメリカNBCテレビの人気キャスター、サバンナ・ガスリーさんの母親ナン