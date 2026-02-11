「期待せず」8割で中道は？自民が大勝で連立相手の維新は？政治のオモテとウラ側を日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。■「議員が他党に流出」の声も――まずひとつめですが、世論調査では、中道に「期待しない」が8割でしたね。今回惨敗し、世論調査でも厳しい結果が出た中道ですが、11日午後、議員総会を開きました。オモテでは、あさって代表選、党の立て直しのため、小川淳也元幹事長と階猛氏が立候