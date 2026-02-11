カンボジアで詐欺の拠点とみられるカジノ施設が摘発され、日本人を含む800人以上が拘束されました。【映像】カジノ施設を摘発する様子カンボジア当局は10日、南部シアヌークビルのカジノ施設を摘発したと発表しました。この施設は詐欺の拠点とみられ、日本人や中国人、韓国人など800人以上を拘束したということです。施設からは携帯電話およそ1000台やパソコン600台以上が押収されました。現地の日本大使館は、「事実関係を