バイアスロン男子20キロで優勝し、天を指さすヨハンオラフ・ボトン＝10日、アンテルセルバ（ロイター＝共同）急死した仲間にささげる金メダルとなった。10日に行われたバイアスロン男子20キロで、26歳のヨハンオラフ・ボトン（ノルウェー）が五輪初出場で優勝。昨年12月に盟友のシベルトグトルム・バッケンさんが27歳の若さで亡くなっており、天を見上げて指さし「彼とともにレースし、一緒にゴールしたような感覚だった」と喜び