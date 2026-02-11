ボートレース浜名湖の「ハマナ娘クルーカップ」の2日目が11日、行われた。前節V機とコンビの浅見昌克（56＝埼玉）が逃げた初日10Rに続いて3Rを5コースから豪快捲りで制すると、10Rは2マーク差しの逆転劇で制し日またぎの3連勝を飾った。「実力以上ですね」と笑顔が止まらなかった。「ペラとエンジンの気になったところを調整して、初日後半から凄く良くなっています。（10Rの）2マークであんなターンができるとは思わなかっ